Nieuwe Porsche Cayenne op schema voor IAA Frankfurt

Met een onlangs gefacelifte Boxster en Cayman, nog piepjonge Macan en een gloednieuwe Panamera plus een dito 911 in aantocht, is Porsche klaar voor de komende 5 à 6 jaar. Ook een fonkelnieuwe Cayenne mag daarin niet ontbreken uiteraard, want die laat de kassa nota bene het luidst rinkelen. Buiten dit, acht jaar trouwe dienst voor de huidige generatie is een respectabele leeftijd om met pensioen te mogen.Ja, je leest het goed. Het huidige model stamt alweer uit (begin) 2010. Tegen het moment dat de gloednieuwe te koop zal zijn, heeft die er acht jaar opzitten. Een lange productiecyclus voor een auto, en voor een SUV in het bijzonder. Anderzijds, over animo heeft de Cayenne nog altijd geen klagen. Nog steeds vliegt 'ie als een warm broodje over de toonbank. Zou dat de reden zijn dat Porsche niet bijster veel veranderd bij de derde generatie? De nieuwe belooft vooral lichter te worden. Gemiddeld zo'n 100 kilogram menen insiders. Iets dat de toch al niet malse rijeigenschappen ongetwijfeld goed zullen doen.Qua formaat en design blijft het vertrouwd. De Cayenne behoudt zijn kenmerkende ronde, relatief zachte lijnenspel, wederom voorzien van potige lichtunits en een behoorlijk grofgebekt front. Dat laatste straks zelfs meer dan ooit tevoren, waarbij de Panamera overduidelijk als inspiratiebron heeft gediend. Ook achteraan trouwens, al wil Porsche ons anders doen geloven door de lichtbalk – die de achterlichten optisch met elkaar verbindt – over de gehele breedte van de koets af te plakken met zwart tape.Motorisch pakt Porsche zeer waarschijnlijk weer uit met de 2.9 liter V6-biturbo, een geblazen 4.0 liter V8 en een opgefokte vierliter diesel die eerder al zijn weg vond naar de Audi SQ5. Twee hybrides staan ook op het programma, waarvan er één ongekend krachtig is. En er gaan zelfs geruchten over een heuse elektrische variant. Maar meer daarover allicht over enkele maanden, als de IAA Frankfurt aftrapt op 14 september.