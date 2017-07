Video: Alpine A110 getest op de Nürburgring

Opvallend feit: de A110 is al officieel gepresenteerd in Genève, maar rijdt nu alsnog in camouflage over de Nordschleife. Zou het Franse merk alsnog een verrassing voor ons in petto hebben? Zo te horen ligt de 1.8-liter viercilinder met turbo in ieder geval in het vooronder ligt. De centrale uitlaat brengt dan ook een prachtig geluid voort.

De A110 wordt gebouwd naar het voorbeeld van de A110 die gebouwd werd tussen 1961 en 1977. Het is een lichtgewicht sportwagen (1.080 kilogram), die in verhouding veel vermogen heeft (252 pk). De Franse bolide haalt de 100 km/h in 4,5 seconde en heeft een begrensde topsnelheid van 249 km/h. Tel daarbij op dat de A110 achterwielaandrijving heeft en je weet dat er straks een interessant speeltje klaar staat.

Looks

Ook qua looks zijn de gelijkenissen tussen oud en nieuw treffend. De koplampen springen meteen in het oog, net als de luchtinlaten, die verwerkt zijn achter de deuren. De vloer is zo vlak mogelijk gehouden, zodat er in combinatie met de diffuser zoveel mogelijk downforce gegenereerd wordt zonder grote achtervleugel.

1.955 exemplaren

Alpine komt in eerste instantie met een gelimiteerde run van 1.955 exemplaren. Deze A110's krijgen lederen stoelen, 18-inch velgen en een speciale geluidsinstallatie, maar zijn helaas allemaal al gereserveerd.