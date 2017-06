Hangen in de bocht met Lamborghini Urus

De Lamborghini LM002 , ook wel bekend als 'Rambo Lambo', was een beest. Maar toch vooral in het terrein. Zijn verre nazaat, de Urus, moet dat bovenal zijn op het verharde. Hoog en zwaar of niet, Lamborghini neemt geen blad voor de mond bij het benadrukken dat de Urus een Aventador op hoge poten wordt. Dat schept heel hoge verwachtingen, maar iets in ons zegt dat de Italiaanse renstal dat gaat klaarspelen, gevoed door deze gave spionageplaten, geschoten langs de zijlijn van de Nürburgring. Volgens onze spionagefotograaf ging het hard. Heel hard.De Urus belooft dus een super-SUV te worden. Meer nog dan de Porsche Cayenne (Turbo S), Maserati Levante en BMW X6 dat zijn. Tegelijk moet 'ie het vuur aan de schenen leggen van de super-de-luxe Bentley Bentayga en, hetzij in minder mate, de Range Rover. En dat betekent naast een potente krachtbron en onnatuurkundige prestaties ook oneindige weelde aan boord. Kortom, het koosnaampje 'Rambo Lambo' kan gerust weer afgestoft worden. Alleen al vanwege het design, dat zeer hoekig is en daardoor agressief oogt. Precies zoals het een echte Lamborghini betaamt.De Lamborghini Urus staat voor 2018 op de agenda. Primair voorzien van een naar verluidt 650 tot 700 pk sterke 4.0 liter V8-biturbo. Een monsterblok dat je zou kunnen kennen uit de Audi RS 6 Avant, maar dus mogelijk nog wat krachtiger. Lamborghini behoort immers ook tot de Volkswagen Groep. Een plug-in hybride zou mede daarom (want voor het grijpen) ook in het vat zitten.