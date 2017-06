BMW nu al op pad met nieuwe X4

Het ontwikkelen van een nieuwe auto duurt lang en gebeurt in verschillende fases. Maar elke fase, in het bijzonder de afrondingsfase, duurt ook weer niet zo lang dat een fabrikant daarna nog vele jaren wacht met introduceren. Klaar is klaar, en de nieuwe BMW X4 gaat nu al zichtbaar die kant op. Terwijl het huidige model amper drie jaar op de markt is! Opmerkelijk.We tasten ietwat in het duister waarom BMW zoveel haast lijkt te hebben met de nieuwe X4, maar het zou met de GLC Coupé van Mercedes-Benz te maken kunnen hebben. Iets met een kat in het nauw, zeg maar.Meer waarschijnlijker is de komst van de nieuwe X3 . De onthulling daarvan kan elk moment gebeuren en het is begrijpelijk dat BMW vervolgens niet al te lang wil wachten met de flamboyante Coupé-uitvoering daarvan, de X4 dus. Zo lopen beide X-modellen over een langere periode in de pas dan nu.Net als de X3 zal de nieuwe X4 een tikkeltje groter maar lichter worden. BMW gebruikt hiervoor haar hypermoderne CLAR-platform waarop ook de volgende 3-serie zal staan. Qua design lijkt er niet bijster veel te veranderen. Idem wat betreft motorgamma, al komen er naar verluidt enkele spectaculaire versies bij. Voor de 'groene' kopers zal dit een plug-in hybride zijn, voor snelheidsduivels een heuse M-versie