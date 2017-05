Nieuwe ronde voor Kia Sedona

De vraag naar MPV's ligt nogal op z'n gat in Europa. De verkoop van de Kia Sedona blijft daardoor ver achter op de vraag in Amerika. Maar mogelijk dat een facelift het tij kan keren.

Amper drie jaar oud is de Kia Sedona en kraaienpootjes zijn eigenlijk nog niet eens zichtbaar. Toch staat er een facelift op til. Voor volgend jaar, in de hoop dat de tot dusver teleurstellende verkopen worden aangezwengeld.



Grondige facelift?

In tegenstelling tot hier doet de Kia Sedona het aan andere kant van de Atlantische Oceaan niet onaardig. Vandaar dat het niet duidelijk is of de op stapel staande facelift grondig van aard zal zijn of niet. De hoeveelheid camouflage doet het eerste vermoeden, maar dit kan ook bluf zijn van Kia.



De Sedona is immers nog relatief jong en bevat bovendien van nature een vrij tijdloos design. Een rigoureuze facelift zou de schrik kunnen aanjagen bij bestaande rijders, en dat is wel het laatste waar de Zuid-Koreanen op zitten te wachten. Zodra we meer weten, hoor je van ons. Het zou namelijk zomaar kunnen dat Kia Nederland de Sedona na de facelift alsnog naar ons land haalt ter uitbreiding van de marktvraag.