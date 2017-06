Kan de nieuwe Duster zich het predicaat budget nog permitteren?

Grondstoffen en productiekosten blijven alsmaar stijgen, terwijl de consumentenmarkt niet mee verandert. Die wil immers maar wat graag voor een dubbeltje op de eerste rang blijven zitten. Een situatie waar autofabrikanten mee kampen en tot in extreme mate laat worstelen om zoveel mogelijk auto in een euro, dollar of yen te proppen. Vandaar dat nu al met relatieve zekerheid voorspeld kan worden dat de nieuwe Dacia Duster niet van eigenaar zal wisselen voor die in 2009 o zo scherpe € 13.990,-.Ter bewijsvoering: wie nu een Duster wil hebben moet daarvoor minstens € 18.190,- neertellen. Dat is een prijsstijging van 30 procent(!) ten opzichte van de beginjaren. En goedkoper wordt een nieuwe modelgeneratie nu eenmaal zelden tot nooit. Anderzijds, elke andere nieuwe auto zit in hetzelfde schuitje waardoor de Dacia Duster in principe nog altijd voor relatief weinig geld te rijden valt.Toch, met het woord 'budget' kan Dacia misschien maar beter niet meer adverteren. Wat niet wegneemt dat de nieuwe Duster weer ontzettend veel auto voor het geld biedt. Niet alleen belooft het model een stukje groter en ruimer te worden, ook de trouwe Dacia-achterban is heus niet vies van luxe en gadgets. En anders hun kroost wel. Daarover gesproken, de nieuwe Duster kan er daarvan straks twee meer kwijt. Een 5-zitsuitvoering zal standaard zijn.De huidige Dacia Duster moet voorlopig nog even mee. Pas in de loop van 2019 wordt de nieuwe verwacht.