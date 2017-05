Land Rover stoomt 2de generatie Range Rover Evoque klaar 3 mei 2017

Liefst zeven jaar is de Range Rover Evoque al in ons midden, maar de lancering ervan voelt als de dag van gister. De opvolger van de Freelander bleek van meet af aan een schot in de roos. En Land Rover heeft ermee nog steeds goud in handen. Echter geen enkele auto heeft het eeuwige leven en daarom wordt er gewerkt aan een tweede generatie.





Gissen

Tot zover ook meteen de verwachtingen rond de nieuwe Evoque. Land Rover houdt de lippen namelijk stevig op elkaar en wil er nog niets over kwijt. Betekent dit dat de nieuwe Evoque nog wel eventjes op zich laat wachten, een indruk die mede gewekt wordt door het feit dat de prototypes als mule rondrijden, gestoeld op het huidige model. Daar heeft het alle schijn van en zodoende vermoeden wij dat de nieuwe Evoque zich niet eerder zal laten zien dan achterin 2018. Op z'n vroegst.

Het duurde maar even na de lancering halverwege 2010 en de Evoque was de nieuwe verkooptopper van Land Rover. Nog steeds. Vooral vrouwen zijn ervan gecharmeerd, iets waar de Britten zelf schuldig aan zijn. Of het helpt om manlief David Beckham bij de volgende generatie te strikken om zo een groter manpubliek aan te spreken valt te betwijfelen. De nieuwe Evoque belooft namelijk veel van zijn bestaande eigenschappen te behouden, aangesterkt door nog meer praktisch vernuft. Kwaliteiten die nu eenmaal hoog op het verlanglijstje staan van de vrouwelijke autokoper.