Nieuwe Honda Accord heeft zijn jas uitgedaan

Voor wie het heeft gemist: de Honda Accord keert naar verluidt terug op de Europese markt (nadat hij die begin 2016 verliet wegens teleurstellende resultaten). Echter, na een korte overdenkingsperiode, zouden de Japanners les hebben getrokken uit hun eerdere fouten en wakker zijn geschud door datgeen wat vereist is om te overleven in het betaalbare D-segment.Toegegeven, we hebben slechts twee foto's (van verre afstand, vandaar de matige kwaliteit) van de nieuwe Accord zonder dikke camouflagejas kunnen schieten. Het is niet anders, al is het goed om te zien waar het design van Honda's topmodel naartoe gaat.Honda kiest zichtbaar voor evolutie, maar niet zonder de koetslijnen en bovenal de proporties nog wat aan te scherpen. Vooral het ietwat platte front oogt, zeker met de smalle doch brede koplampen, erg 'gefocust' en daarmee zelfverzekerd. Beetje nijdig zelfs, alsof de nieuwe Accord wil zeggen: 'Onderschat mij niet dit keer!'. Een venijnige blik die ook de bloedstollende NSX kenmerkt en dat gegeven alleen al schept hoge verwachtingen van de nieuwe Accord.Honda houdt de Accord stevig onder de pet waardoor nieuwe details ten opzichte van driekwart jaar geleden helaas niet aan het licht zijn gekomen. Zodoende is het ook nog altijd gissen naar het onthullingsmoment. We hopen nog dit jaar, maar gaan stilletjes al uit van begin 2018.