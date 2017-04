Maserati Ghibli onder het mes

“De Maserati Ghibli is bedeeld met een bijna tijdloze schoonheid, zoals eigenlijk zoveel dingen van Italiaanse makelij.”

De Maserati Ghibli is bedeeld met een bijna tijdloze schoonheid, zoals eigenlijk zoveel dingen van Italiaanse makelij. Anderzijds heeft de concurrentie niet stilgezeten, in het bijzonder de Porsche Panamera, en is het zaak dat de Ghibli niet in de vergetelheid geraakt. Een facelift voorkomt dat. Sowieso tijdelijk.De Ghibli was een gouden zet door Maserati. Toen die er nog niet was wist het Italiaanse merk in zowel Europa als de VS jaarlijks rond de 2.000 à 2.500 auto's te verkopen. Heden zijn dat er rond de 12.000! China nog niet eens meegerekend. Uiteraard is dit niet allemaal te danken aan de Ghibli, maar het kleine broertje van de Quattroporte heeft hier zeker een aanzienlijk aandeel in.Bijster veel wil (of durft) Maserati dan ook niet verspijkeren aan de middelgrote sportsedan. Deze spyshots spreken daarin boekdelen met enkel en zelfs een beetje provisorische camouflage rond de neus en de bilpartij.Dit gezegd hebbende zou je bijna kunnen spreken van slechts een modeljaarwijziging in plaats van een facelift. Maar meer zekerheid daarover in de aanloop naar de IAA Frankfurt, waar de vernieuwde Ghibli waarschijnlijk zijn werelddebuut beleeft.