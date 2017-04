Broertje voor Hyundai Tucson in 2018

“2018 belooft ontegenzeggelijk het jaar te worden van de mini-SUV”

2018 belooft ontegenzeggelijk het jaar te worden van de mini-SUV. Zowat elk mainstream-automerk heeft voor dat jaar de introductie van zo'n auto gepland. Compleet nieuw dan wel in opgefriste gedaante. Hyundai speelt de rol van debutant. Met de Kona en logischerwijs heerst er enige haast. In geen enkele visvijver is de concurrentie immers zo moordend (geworden). Elke vertraging betekent al gauw te laat.Hyundai heeft er een handje van haar SUV's te vernoemen naar plaatsnamen, maar een logica lijkt er niet in te zitten. Tucson en Santa Fe zijn immers Amerikaanse steden, terwijl Kona verwijst naar een regio in Hawaii. Probeert Hyundai op deze manier de toekomstige koper alvast te verleiden?Hoe dan ook, een paradijselijke naam alleen zal niet afdoende zijn om de Renault (Captur), Peugeot (2008) en Mazda (CX-3) af te schrikken. Die hebben zich bovendien al bewezen. Anderzijds, dat heeft de Hyundai Tucson, daarvoor ix35 geheten ook, en de Kona wordt naar verluidt niets minder dan het kleine broertje van dat model. Ten koste van de ix20, die waarschijnlijk stilletjes uit gefaseerd zal worden zodra de Kona in de showrooms te vinden is.