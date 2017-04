Dinsdag dilemma: gefacelifte of nieuwe BMW 1-serie?

Hmm, hoe valt dit te verklaren? De zwarte, slechts deels gecamoufleerde 1-serie op deze foto's vermoedt sterk dat BMW nog een facelift voor haar hatchback in 't vat heeft zitten. Opmerkelijk, want de huidige 1-serie heeft in 2015 al een behoorlijke update ontvangen en gaat bovendien al sinds 2011 mee. Een fonkelnieuwe opvolger zou je zodoende eerder verwachten, ook omdat Mercedes en Audi binnenkort hun A-klasse en A3 compleet in het nieuw steken. BMW gaat dat weliswaar ook doen bij de 1-serie, zoals valt op te maken uit het witte prototype op deze foto's, echter vanwaar dan het zwarte prototype?! Vraagtekens alom dus.Zelfs insiders weten niet precies wat BMW's (snode) plannen precies zijn in deze. Mogelijk dat men in München de huidige generatie 1-serie een jaar langer dan aanvankelijk gepland willen laten doorlopen, maar dan met de spitsere neus van de 2-serie Coupé en Cabriolet (die later dit jaar ook onder het mes gaan).Vervolgens moet vanaf 2019 de compleet nieuwe 1 het stokje overnemen. Nog weer wat scherper gelijnd dan het uitgaande model, waarvan we stilletjes al een voorproefje hebben gekregen in de vorm van de 1-serie Sedan . Die auto, die voorbehouden is aan China, heeft overigens voorwielaandrijving in plaats van achterwielaandrijving, tot de komst van de 2-serie Active Tourer een heilig huisje bij BMW.Met nu bedoelen we de gefacelifte 1-serie die vermoedelijk wordt voorgesteld op de IAA Frankfurt, medio september, en kort daarna verkrijgbaar zal zijn. Minder dan anderhalf jaar later zal immers de nieuwe zich melden.Welke te kopen? Tja, lastige vraag. De nieuwe 'Einer' zal ongetwijfeld weer ietsje verfijnder zijn en rijden, maar ook duurder. Anderzijds, dan heb je wel garantie dat je de komende jaren er 'nieuw' bij rijdt. Ook een fijne gedachte. Kortom, we zijn heel benieuwd hoe ze dit verhaal in de BMW-showrooms gaan verkopen.