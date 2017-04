Opmerkelijk: meer camouflage voor nieuwe Toyota Auris

Zou Toyota terug zijn gekomen op het behoudende design van de nieuwe Auris? Nee, daarvoor was het vorig jaar al te laat; het design lag toen al voor 90% vast. Waarom dit prototype er dan zo 'geknutseld' bij rijdt tijdens allicht de laatste wintertests is dan ook een raadsel. Gewoon omdat het kan waarschijnlijk, want het design van de nieuwe Auris kent naar verluidt weinig verrassingen. Toyota kennende zal het niet de risico's met haar middenklasser nemen zoals het dat wel aandurfde met de CH-R (om haar merkimago op te vijzelen).Zoals de tendens is in autoland wordt ook de nieuwe Auris groter en toch lichter dan zijn voorganger. Dit mede dankzij een nieuwe platform waarop ook de CH-R staat. En zo ontleent de Auris nog meer technieken van die eigenaardige crossover. De aandrijflijnen onder andere: een 1.2 liter turboviercilinder en – hoe kan het anders – de Hybrid-krachtbron. Eén op de vijf verkochte Aurissen in Europa is immers een hybride. En nu maar hopen dat de nieuwe Auris ook wat van de CH-R's rij-en weggedrag meekrijgt. Want dat valt bijzonder in de smaak , een mening die kennelijk wordt gedeeld aangezien de CH-R een zeer voortvarende start kent.