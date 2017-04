Tesla Model 3 doet praktijkervaring op

Het was nog nooit eerder vertoond: een nieuwe auto die nog vóór zijn onthulling al honderdduizenden mensen aan zich weet te verbinden. Na een etmaal stond het aantal voorinschrijvingen op – hou je vast – ruim 400.000 stuks. Ter indicatie: dit is ruim driekwart(!) van de totale jaarproductie van bijvoorbeeld Volvo, alsook Jaguar Land Rover.De potentiële keerzijde van dit opzienbarende succes is dat Tesla met geen mogelijkheid zoveel Model 3's kan afleveren op korte termijn. Duizenden kopers zullen zodoende nog heel lang moeten wachten op hun bestelde mini-Model S. Als het tegenzit misschien wel tot diep in 2020. Vorig jaar bedroeg de totale jaarproductie bij Tesla immers nog geen honderdduizend auto's. Kortom, de Model 3 schreeuwt om een megafabriek die bijtijds op rolletjes loopt. Ondertussen wordt ook daaraan hard gewerkt door CEO Elon Musk.Wat betreft Tesla Model 3 zelf; het design daarvan mag geen verrassing meer zijn. Musk's volgende geesteskindje wordt een kleinere versie van de Model S. Vernieuwend is de Model 3 dus niet op dit vlak.Het interieur is eveneens typisch Tesla, alhoewel nog steeds apart met slechts één doch gigantisch scherm à la iPad Pro en verder nauwelijks tot geen fysieke knoppen of andere bedieningsorganen.Ook de elektrische techniek is reeds bekend. De basisversies van de Model 3 hebben een actieradius van zo'n 200 mijl, omgerekend 360 kilometer. De duurdere uitvoeringen kunnen 300 mijl (480 kilometer) ver geraken en beschikken naar verluidt over vierwielaandrijving en de oogbalverpulverende 'Ludicrous Mode' waarin de auto razendsnel van z'n plek schiet.