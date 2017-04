Sexy as hell: Lamborghini Huracan Performante Spyder

Niet langer Superleggera, maar dus voortaan Performante voor de beide absolute toppers van het Huracan-programma. Het bekt naar onze mening iets minder lekker dan Superleggera, maar als het met de rest van de auto net zo goed zit als voorheen, dan doen we hier niet verder over.En goed zitten, dat doet het ongetwijfeld. Zo werd de Huracan Performance Coupé onlangs gepresenteerd met een 640 pk sterke 'ouderwets' ongeblazen V10, bij een gewicht van nog geen 1.400 kilogram en een ongekende hoeveelheid op te kunnen wekken downforce. Het resultaat daarvan? Volgens Lamborghini zou de Huracan Performante de nieuwe koning van de Nürburgring zijn, de voormalig snelste aldaar, de veel sterkere Porsche 918 Spyder, bijtend in het stof achterlatend. Al gaan er geluiden op dat de Italianen hebben gesjoemeld met de geklokte rondetijd…De waarheid van die geruchten laten wij eventjes in het midden. Feit is dat het heel raar moet lopen wil de Huracan Performante Spyder niet dezelfde prestaties meekrijgen als diens bloedstollende Coupé-broeder. Voor ons het voornaamste. En dat dus met de mogelijkheid om alle geneugten van deze ultra-sexy 'Lambo' in onvervalste vorm op te snuiven na een druk op de knop van de weg te klappen dakconstructie. Wat moet dat genieten zijn.