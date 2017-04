Nieuwe Nissan Leaf: 500 km ver en minder futuristisch

Onvoorstelbaar hoe de auto-industrie zich heeft ontwikkeld in zo'n korte tijd. Nog geen tien jaar geleden meenden we dat hybrides en EV's een futuristisch uiterlijk nodig hadden om te kunnen functioneren en nu zou elke moderne auto stilletjes van dat geruisloze soort kunnen zijn. Met de nieuwe Leaf gooit Nissan het dan ook over een heel andere boeg.Weg met het excentrieke design, welkom V-motion-grille zoals die te vinden is op elke andere Nissan. En ook de rest van de koets oogt een stuk conventioneler. Nou ja, Nissan heeft al laten doorschemeren dat de nieuwe Leaf diverse trekjes zal ontlenen van de IDS Concept en zo 'conventioneel' oogt dat studiemodel ook weer niet. Oftewel, de Japanners zijn zeker van plan iets van de eigenaardige ziel van de Leaf intact te laten.Dat de IDS een zeer grote inspiratiebron vormt blijkt ook uit het vermoeden dat de nieuwe Nissan Leaf de beschikking krijgt over diens aandrijflijn, gevoed door een 60 kWh sterk accupakket. Hiermee zou een (toereikende) actieradius van 500 kilometer mogelijk zijn, twee keer zoveel als waartoe de huidige Leaf in staat is. Sterker, dit betreft een must, want anders laat Nissan – als grondlegger van de moderne EV – zich alsnog de kaas van het brood eten. Door bijvoorbeeld Tesla, maar zeker ook aartsrivaal Volkswagen dat een heus EV-offensief in de pijplijn heeft zitten.