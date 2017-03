Hoe Frans wordt de nieuwe Opel Corsa?

Een andere overigens gegronde reden dat PSA een vinger in de pap wil hebben bij de nieuwe Opel Corsa in het bijzonder is omdat de huidige generatie stilletjes een opgewarmde maaltijd is van de generatie daarvoor. Flink heet gemaakt dat wel, maar desalniettemin niet zo vers meer om vol overtuiging in de ring te stappen met kanonnen als de Volkswagen Polo, Ford Fiesta en Kia Rio. Aan de compleet nieuwe Corsa om dat wel klaar te spelen. Onder de supervisie van PSA.Omdat de zojuist genoemde zeer concurrentie binnenkort al een volgende generatie ingaat en daarmee sterker dan ooit zal zijn, zal de huidige Corsa, die z'n derde kaarsje nog moet uitblazen, slechts een korte levenscyclus kennen.Wanneer de nieuwe Corsa precies zijn opwachting maakt, wordt zodoende niet hardop gesproken, maar als het zover is, is 'ie flink is formaat gegroeid. Net als bij pas gepresenteerde Insignia hoopt Opel de klant te verleiden met de meeste bruikbare interieurcentimeters in diens eigen klasse. De koets oogt in elk geval een stuk groter dan de Corsa van nu.Verder over het interieur gesproken. Daar zijn ook al kiekjes van. Of er veel uit op te maken valt is een tweede, want Opel had de cockpit niet beter kunnen afdekken met verhullende tapijt. Jammer.De klokkenwinkel doet alvast denken aan die van de Crossland X , de opvolger van de Meriva en het nichtje van de Peugeot 3008 en de nog te onthullen Citroën C3 Picasso.Voor zover bekend is de nieuwe Corsa niet van meet af aan ontwikkeld met de hatchbacks van de Fransen. Citroën heeft immers haar nieuwe C3 alweer enige tijd geleden voorgesteld, al is Peugeot onderhand ook toe aan een opvolger voor haar 208. Kortom, het ziet er naar uit dat de volgende Opel Corsa nog 100% Duits wordt.