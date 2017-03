Compleet nieuwe Mercedes GLE duikt op

De huidige GLE is feitelijk een omgedoopte ML-klasse. De auto kreeg na de facelift niet alleen een nieuwe neus, maar ook deze nieuwe naam. Maar de eerste echte GLE is in de maak. En die zie je hier rijden.

'What's in the name', zul je zeggen. Ach, dat klopt ook. Maar toch is de huidige GLE niets meer en niets minder dan een gefacelifte ML. Met een andere naam.



Evolutie

In 2018 komt er een opvolger. En die zal van boven tot onder nieuw zijn. Details erover? Die zijn nog spaarzaam in dit stadium. Maar een getraind oog zal al wel kunnen ontdekken dat ook hier wederom een evolutie in plaats van een revolutie plaats zal vinden. Het succes mag immers niet worden aangetast.



Achterwielaandrijving

Om op dat succes voort te borduren zal er naar verwachting tevens een variant met enkel achterwielaandrijving komen. Heiligschennis? Tsja, maar hoe vaak heb je die vierwielaandrijving nu werkelijk nodig?



Verbruik

Reken verder op een verbeterd verbruik van om en nabij de 20 procent voor alle motoren dankzij de toepassing van lichtere materialen en een optimalisering van de motoren.