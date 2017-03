Laatste wintertests voor nieuwe Mercedes A-klasse

De gemiddelde leeftijd van de Mercedes-koper is gedaald de laatste jaren. Dat is precies wat het merk met de sterk ambieerde en vooral te danken aan de huidige generatie A-klasse. Dat de A-klasse ook grotendeels verantwoordelijk is voor het feit dat aartsrivaal en langdurig koploper BMW eindelijk is verslagen , dat had zelfs Mercedes niet vooraf durven dromen.Zeg nooit nooit, maar de kans is zeer gering dat Mercedes ooit nog terugkeert naar hoe de A-klasse ooit was: een MPV. Met de nieuwe borduurt het in elk geval voort op de huidige derde generatie. Maar dan door de tekenpen nog een tikkeltje wulper en strakker te hebben gehanteerd.Tegelijk wordt de auto ietsje langer en breder, maar lager, waardoor er een krachtige uitstraling ontstaat. Want daar houdt de jonge koper van. En van bling-bling als in meer chroom en alu-details en andere tierelantijntjes. Dus dat kun je ook verwachten.De volgende A-klasse komt op het nieuwe MFA-platform te staan. Die is weer wat moderner dan de oude en biedt de mogelijkheid de motoren en het meubilair dieper in de koets te plaatsen om zo het zwaartepunt te drukken en extra bruikbare zitcentimeters te creëren. Allemaal ten goede voor het totaalplaatje dus. Desalniettemin is het te hopen dat Mercedes ook aandacht heeft besteed aan de kofferbakruimte en dan met name de toegang daartoe. Die is bij de huidige A-klasse namelijk zó smal en daardoor allesbehalve praktisch.Motorisch eigenlijk geen gekkigheden. De bekende 1.5 en 1.6 liters diesels en benzines zullen weer van de partij zijn, hetzij geüpdatet om zich te kunnen meten met de blokken van de 1-serie en A3. Wel wordt er een gloednieuwe 2.0 liter diesel verwacht voor de A 200d en A 220d, evenals een heuse plug-in hybrideversie. Performancedochter AMG op zijn beurt zal alles uit de kast trekken om de RS 3 Sportback weer voorbij te streven als de nu krachtigste hot hatch te koop. Dat wordt dan minimaal 401 pk…