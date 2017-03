Nieuwe BMW X3 schittert in camouflagepak

Slechts enkele kilometers verwijderd van de poolcirkel is de BMW X3 op trainingskamp. Bij temperaturen van zo'n 20 graden onder nul en een landschap dat verscholen gaat onder een flinke laag sneeuw en ijs moet de X3 zijn duurzaamheid bewijzen. BMW gunt ons een uniek kijkje op de nieuwe X3 door zelf een aantal fraaie foto's van de nieuweling te maken en te verspreiden. Uiteraard in camouflagepak, want de onthulling, die laat nog wel een aantal maanden op zich wachten.