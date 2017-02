Hebbes! De nieuwe Toyota Avensis Touring Sports 28 februari 2017

De Nederlandse Toyota-importeur snakt naar een nieuwe Avensis, in het bijzonder de Touring Sports (voorheen Wagon). Stationwagens doen het namelijk doorgaans goed in de zakelijke markt. Maar ja, wanneer jouw troef in deze klasse reeds 9 jaar(!) oud is heb je natuurlijk weinig in de melk te brokkelen. Een nieuwe Avensis is daarom meer dan welkom.

De facelift van twee jaar geleden heeft niet geholpen helaas. Wat wil je met zakelijke (ruimte)kanonnen als de Passat, Mondeo, Superb en Mazda6?! Een gloednieuwe Avensis biedt wat dat betreft meer hoop en graag hadden we je willen vertellen hoe Toyota dat gaat aanpakken. Echter de camouflage is zo dik en hier een daar misleidend (koplampen), dat daarover weinig tot niets valt te zeggen. De nieuwe Avensis is nog compleet in nevelen gehuld. Spannend, dat dan weer wel.



Nog lichter

Eén ding is al wel vrij zeker: de Avensis blijft trouw aan zijn formaat. Dit prototype wordt geschat op zo'n 4,8 meter en dat is even lang als de huidige generatie. Desalniettemin verwachten we meer ruimte binnenin doordat Toyota efficiënter omspringt met componenten. Lichter belooft de Avensis ook te worden, en dat terwijl het model al geen zwaargewicht was met 1.385 kilogram.



Motoren uit München

In het vooronder is er zowaar een kleine revolutie gaande. Toyota stapt namelijk af van de oude atmosferische motoren. Eindelijk! Straks zal elke krachtbron minimaal een turbo bevatten. Met dank aan BMW, dat de benzines en diesels aan Toyota levert. Zelfs de welbekende 1.5-driecilinder uit München wordt niet uitgesloten, bekend van de onder andere de MINI Cooper en 1-serie. In combinatie met het lagere gewicht zou dit – op papier – prima moet kunnen.