De Mercedes onder de pickups trotseert de sneeuw

Redactie 15 februari 2017

Eind dit jaar zal de Mercedes X-klasse bij de dealers staan. En zoals we in de titel al weggaven zal dat vermoedelijk de Mercedes onder de pickups worden. Afgaande op de conceptcar krijgt de X-klasse een vrij chique interieur (voor een pickup) en zoals we van Mercedes-Benz gewend zijn zal de optielijst lang en uitgebreid zijn. Momenteel test Mercedes de X-klasse in het uiterste noorden van Europa waar de temperaturen ver onder de nul liggen. Hij moet immers op elke taak berekend zijn.