Gefacelifte BMW M2 zit M3 op de hielen

Tussen de M2 en M3/M4 zit een prijsverschil van een kwart ton. Serieus geld, terwijl de prestaties van deze ultra-sportieve BMW's nauwelijks voor elkaar onderdoen. Tsja… wat doe je dan? Verkies je de (historische) status van de M3 of ga je van de uitgespaarde centen los op de optielijst van de M2? Een hersenbreker.Misschien is het maar goed dat wijzelf niet in deze schoenen staan. Zeker nu BMW een zogeheten 'Life Cycle Impulse' voor de M2 in de planning heeft. Normaliter mag zo'n facelift bij de Duitsers eigenlijk geen naam hebben, maar bij de M2 kan dat weleens anders zijn.Het vermoeden bestaat namelijk dat de M2 er (minstens) 30 pk bij krijgt om voldoende afstand te houden ten opzichte van de M240i . Dat laatste sportmodel levert immers 340 pk, de M2 momenteel 370 pk.Het koppel van de M240i ligt zelfs hoger dan dat van de M2, te weten 500 versus 465 Nm. Dat kan natuurlijk niet en daarom zullen de motormeesters bij BMW M daar ook werk van maken bij de M2. Verwacht wordt dat het totale vermogen van de vernieuwde M2 op zeker 400 pk en 500 Nm zal uitkomen. Dat is nog maar 31 pk en 50 Nm verwijderd van de (veel duurdere) M3 en M4!De gefacelifte BMW M2 zal naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar voorgesteld worden.