Nieuwe Hyundai Santa Fe wordt nóg groter

In Nederland mag de Santa Fe dan weliswaar niet Hyundai's belangrijkste model zijn, elders in de wereld geldt de grote SUV als een solide kracht. Een opvolger is dan ook in de maak en wordt momenteel getest onder extreme omstandigheden.

Geloof het of niet, maar de Hyundai Santa Fe wordt nog groter! Dat moet om op deze manier partij te kunnen bieden aan vergelijkbare SUV's van Toyota en Honda. Niet hier, niet zozeer elders in Europa, maar in de VS. Daar zijn ze namelijk dol op de Santa Fe en voor de Amerikanen geldt het credo 'bigger, better, stronger'. Oftewel, waarom met z'n zevenen in de Santa Fe als met z'n achten ook haalbaar is.



Bus-rijbewijs

Vanwege de gedachte dan het niet groot genoeg kan is de Grand Santa Fe in de VS nog populairder dan de 'korte' versie. En dat voedt Hyundai om extra ruimte te creëren voor nóg een zitplaats. Een 8-persoonsuitvoering dus. Of deze versie ook naar Europa komt valt sterk te betwijfelen. Niet naar Nederland zeer waarschijnlijk, want met een normaal rijbewijs (B) mag je in ons land tot maximaal acht personen vervoeren, inclusief bestuurder. Met rijbewijs D, normaliter bestemd voor buschauffeurs, daarentegen… Maar ja, wij vermoeden dat Hyundai (Nederland) dat imago niet over de (nieuwe) Santa Fe wil laten afroepen.