Volvo XC40 laat zijn gezicht zien

De foto's zijn niet allemaal even scherp. Helaas, maar we konden niet anders. Zelfs met de enorme telelens was er nog een gigantische afstand te overbruggen. Logisch, de Zweden willen op dit moment nog zo min mogelijk vrijgeven.En toch is dat opvallend. Met de in mei 2016 gepresenteerde 40.1 Concept heeft Volvo ons immers al een realistisch voorproefje gegeven van de XC40. Bovendien kondigden de Zweden daarmee aan dat de XC40 de eerste van een gloednieuwe 40-serie zal worden. Een modelserie waarmee Volvo meer dan ooit de concurrent aangaat met Mercedes (A/GLA), BMW (1-serie/X1) en Audi (Q2/Q3/A3).Als alle geruchten kloppen zal de XC40 zijn werelddebuut beleven tijdens de Shanghai Motor Show in april. En als wij een beetje door de camouflage heen kunnen kijken gokken we dat Volvo de conceptcar en het productiemodel aardig op elkaar heeft laten lijken. Denk wat scherpe randjes weg en je hebt het productiemodel in beeld.Voor Volvo is het aandeel van de crossovers indrukwekkend groot. Van de 503.000 geproduceerde auto in 2015 waren er 267.000 van het type Cross Country of XC. Met de komst van een nog betaalbaarder XC40 zal dat aandeel vermoedelijk alleen nog maar groter worden en de totale afzet van Volvo verder vergroten. We zullen het gaan zien vanaf 2018, want dan zal Volvo de auto bij de dealers binnenrijden.