Porsche, wat is dit voor creatie?!

Wat je hier ziet is een vroeg prototype van het productiemodel van de Porsche Mission E. Met die conceptcar liet Porsche ons in 2015 op de IAA zien hoe ze denkt over het uitbrengen van een volledig elektrische auto. Een concurrent voor de Tesla Model S en de vele andere concurrenten die op dit moment in ontwikkeling zijn.Om de techniek van de Mission E te kunnen testen heeft Porsche een Panamera gebruikt. Daarbij werd het een en ander verbouwd om alle accu's kwijt te kunnen. En die uitlaatpijpen dan? Die zijn zo nep als wat. Kijk maar eens naar de sneeuw die erin ligt. Heb jij weleens een rijdende (dus warme) auto gezien met sneeuw in de uitlaatpijp?Voor het trekken van definitieve conclusies is het nu nog veel te vroeg, iets dat dit prototype bevestigd. Maar als Porsche erin slaagt om uiterlijk in 2020 met de Mission E op de markt te komen zou het geweldig zijn als de nul naar honderd sprint (3,5 seconden) alsook de actieradius (530 km) van de conceptcar gehaald kunnen worden.