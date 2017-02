Camouflage op nieuwe Volkswagen Touareg flink dunner

Nou ja ontdekken, het is vooral een kwestie van de bevestiging krijgen. De bevestiging dat de in oktober vorig jaar uitgelekte patentfoto's 'the real deal' zijn. Nou, dat klopt. Kijk maar eens goed door de camouflage heen, leg de patentfoto's ernaast en er is weinig meer te fantaseren.Ondanks de komst van de grote SUV Atlas staat de Touareg toch een stapje hogerop de ladder. De Atlas deelt zijn componenten (MQB) met auto's als de Tiguan en Golf. De Touareg daarentegen mag zich in het rijtje scharen met de Bentley Bentayga , Audi Q7 en de aankomende nieuwe Porsche Cayenne.Nog dit jaar komt de gloednieuwe Touareg op de markt. Gezien het feit dat een nieuwe Phaeton het veld heeft moeten ruimen wegens dieselgate vormt hij daarmee de top van het Volkswagen-programma.