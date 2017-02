Hebbes! De volgende generatie Porsche 911

Je zou het misschien niet denken, maar de 991-generatie van de Porsche 911 is al weer zes jaar onder ons. Voor supercar-begrippen is dat al behoorlijk lang. Achter de schermen wordt dan ook hard gewerkt aan een gloednieuwe, nog snellere en lichtere Elfer en de prototypes daarvan zijn inmiddels rijp om praktijkervaring op te doen.In de vrieskou en sneeuw voelt Porsche momenteel de achtste generatie voor het eerst echt aan de tand. De techniek tenminste, want de koets lijkt nog grotendeels toe te behoren aan de huidige 991.2-generatie. Bijzonder veel veranderingen verwachten we hier überhaupt niet aan overigens. Al meer dan een halve eeuw liggen de lijnen voor 95% vast.Binnen die resterende 5% daarentegen probeerden de ontwerpers toch altijd weer met iets vernieuwends te komen zodat de vele generaties ook voor de niet-kenner van elkaar te onderscheiden zijn. Zo ook bij de nieuwe, intern type 992 geheten. Let maar eens op de bilpartij van dit prototype, en dan met name op de uitgeklapte spoiler. Die strekt zich uit over de volle breedte van de bips. Voor het eerst.Ook net even anders dan bij de Carrera 4S-modellen is de brede maar smalle verlichtingsbalk die de achterlichten met elkaar verbindt. En voor de uitlaten heeft Porsche wederom een ander plekje bedacht.Over de motoren kunnen we vrij kort zijn. Het moet wel heel raar lopen wil Porsche – bij de Carrera's – niet vasthouden aan de hedendaagse 3.0 liter zescilinder. Dat turboblok is immers nog piepjong. Welke motorische plannen er zijn voor de ultrasportieve GT-modellen is nog koffiedik kijken. De geruchten gaan dat ze hun zelfstandige ademende boxer (definitief) verliezen.Er is zelfs sprake van een dieselmotor op het beschikbare palet, evenals een hybride. In de loop van dit jaar daarover ongetwijfeld meer en anders wel in 2018, aangezien de nieuwe 911 waarschijnlijk als 2019-model gepresenteerd zal worden.