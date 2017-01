Betere camouflage voor opvolger McLaren 650S

P14 is waarschijnlijk niet de definitieve naam van de nieuwe McLaren. Hoe die wel luidt is nog onbekend, maar wat we wel weten is dat de wulps gelijnde supercar aan de basis staat van een gigantisch modellenoffensief. Liefst 15 McLarens kunnen we verwachten voordat het jaar 2022 aanbreekt. Oftewel, de Britten trappen het gaspedaal volledig tegen het schutbord. Begrijpelijk gezien het onverwachte succes over de afgelopen vijf jaar. Dat smaakt naar meer.Waarom McLaren, zo vlak voor de onthulling, nog van camouflage is gewisseld is ons overigens een raadsel. Niet in de laatste plaats omdat de P14 er al eens behoorlijk naakt bij reed. En toen viel meteen het formaat van de nieuwe Super Series op. Dat lijkt namelijk iets compacter te zijn dan de 650S. Zo ja, dan gaat dit niet ten koste van de binnenruimte. McLaren heeft immers al aangegeven dat de cockpit er qua leefruimte op vooruitgaat. Ook de stijfheid van de Monocage-structuur is verbeterd, terwijl het gewicht lager ligt. De grote vraag luidt dan ook vooral: hoeveel sterker wordt de V8-twinturbo?! Op 7 maart weten we het.