Mercedes C-klasse krijgt updates die zelfs E en S niet hebben

Best logisch eigenlijk. Want waarom zou de top alle privileges krijgen toebedeeld terwijl het middenkader in feite het meeste zorgdraagt voor een goed gesmeerde boterham. Bij Mercedes-Benz in elk geval wel. Er worden immers aanzienlijk meer C-klasses verkocht dan S-klasses. Sterker, zonder het enorme succes van de C-klasse zou Mercedes niet eindelijk BMW zijn voorbijgestreefd (als grootste luxemerk ter wereld ). En dat verdient kennelijk een extraatje voor de populaire middenklasser die binnenkort in zijn vernieuwde gedaante aan de wereld zal worden getoond.Wanneer de onthulling precies is, is onbekend. Maar zelfs al zou dat zijn op de IAA Frankfurt in september, dan komt de facelift alsnog relatief vroeg. De C-klasse is dan net drie jaar in ons midden. Van een serieuze vernieuwingsronde zal dan ook geen sprake zijn, eerder een zogeheten. En die treft ook nog eens voornamelijk het interieur.Een auto-interieur tijdens testwerkzaamheden afplakken is lastig en bovenal onhandig. Zodoende hebben we nu al het nieuwe stuurwiel van de C-klasse te pakken. Let daarbij vooral op de knoppenclusters. Die hebben we nog niet eerder gezien op een Benz en enkele knoppen ogen alsof ze niet langer per se ingedrukt hoeven worden om een functie in te schakelen. De lichtste aanraking is daartoe voldoende.Ook nieuw is de touch-pad in de middentunnel. Die is zichtbaar platter en de grote ronde knop in het verlengde ervan is verdwenen. Twee welkome veranderingen als je het ons vraagt. Bij de E-klasse viel namelijk op dat de (huidige) touch-pad regelmatig per ongeluk werd bediend door de rechter onderarm.