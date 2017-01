Betere blik op BMW X7

Deze spyshots tonen heel goed wat we je ook in november al schreven: de X7 wordt het nieuwe vlaggenschip van BMW. Hij is groter dan een X5 en bovendien nog luxer dan een 7-serie. BMW wil daarmee rechtstreeks de aanval openen op de GLS van Mercedes en de iconische Range Rover. Nou, daar moeten ze bij BMW tot in staat zijn.Dat we er alle vertrouwen in hebben dat de BMW X7 een waardig vlaggenschip wordt, is mede te danken aan het feit dat de auto veel componenten deelt met de (eerste) SUV van Rolls-Royce . Beide SUV's zullen echter prima naast elkaar kunnen leven, zoals de 7-serie en de Ghost dat ook kunnen. Waar de hoogpotige 'Roller' vooral mikt op de Bentley Bentayga, wil BMW met de X7 vooral klanten weghouden bij de Mercedes GLS en Range Rover. Onder de 200.000 euro-grens dus.De introductie van de BMW X7 staat gepland voor 2018.