Kleine broertje Jaguar F-Pace verkent winters gebied

De Jaguar F-Pace krijgt een klein broertje. De i-Pace Concept was reeds een voorbode, nu test Jaguar de compacte SUV in winterse omstandigheden.

Technische gegevens zoals bodemgroep zijn nog niet bekend. Een aantal motoren, waaronder een tweeliter, komt ongetwijfeld uit het bekende aanbod van Jaguar en Land Rover terwijl ook een volledig elektrische versie op de planning staat.



En wat de vormgeving betreft: heel veel lijnen kennen we van de F-Pace, maar met name van de i-Pace concept. En daar worden we heel gelukkig van. Bij Jaguar zullen ze overigens uitkijken naar de komst van deze X1 en Q3-concurrent want met ruim 45.000 verkochte F-Pace's in 2016 moet de i-Pace het succes alleen nog maar gaan vergroten.