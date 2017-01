Renault-mule met enorme wielbasis gesnapt

Wat is hier de bedoeling van? Dat het een Renault betreft, is zonneklaar. Evenals dat dit prototype, gestoeld op de Espace, over een gigantische wielbasis beschikt. De grote vraag luidt dan ook: wat wordt het?

De Renault Espace zelf, die gebruikt is als testmule, is niet in formaat gegroeid. De wielbasis daarentegen is dat wel, en hoe! Volgens onze spionnen, die zich momenteel in Spanje verschuilen, bedraagt de afstand tussen de voor- en achterwielen minstens 3 meter. Dat is nog eens 12 centimeter langer dan die van de al niet pietluttige Espace.



Nieuw vlaggenschip?

Welk soort Renault heeft nu zo'n enorm lange wielbasis nodig? Zelfs de dikste MPV's en SUV's geraken niet aan drie meter. Nou ja, eentje dan van Europese makelij: de Mercedes GLS. Het is lastig voor te stellen dat Renault daar tegenin wil gaan.



Een luxesedan die als nieuw vlaggenschip boven de Talisman wordt gepositioneerd klinkt wat dat betreft een stuk aannemelijker. Grote sedans zijn Renault immers niet vreemd, en toplimousines met een dergelijke wielbasis zijn niet uitzonderlijk. Al moet daarbij gezegd worden dat deze niet voor minder dan een ton van eigenaar wisselen. Niet echt de prijsklasse waarin Renault haar klanten heeft zitten. Kortom, het is gissen naar wat de Fransen aan het bekokstoven zijn. Voor nu…