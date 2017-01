Zie hier de Audi Q8 alvast in actie

Volgende week al valt er kennis te maken met de Q8 . Audi zal dan namelijk het doek trekken van de conceptversie, vanaf de Detroit Motor Show. Daarna volgt het productiemodel ergens in het tweede kwartaal van dit jaar, om in de loop van 2018 bij de dealers te arriveren. Tegen een prijs die boven die van de Q7 ligt.De laatste zin van de vorige alinea geeft al een beetje aan wat de Q8 is: een sportieve versie van de Q7. Maar wel met één geheel eigen design, afgaande op de teaser. Vooral het (conceptuele) front belooft spectaculair te zijn.Ook de achterzijde zou een specifiek lijnenspel kennen, vergelijkbaar met dat van een klassieke coupé. Of dat daadwerkelijk ook zo is, betwijfelen na het zien van deze – overigens gave – spionageplaten. De bilpartij van de Q8 volgt in elk geval niet dezelfde koers als die van de X6 en GLE Coupé. Zelfs niet eens die van Audi's eigen Sportbacks, de A5 en A7. Hiermee lijkt het alsof Audi wel heel graag wil, maar het tegelijk niet aandurft om iets excentrieks neer te zetten. Maar goed, begin volgende week valt daarover een beter oordeel te vellen. Vanuit Detroit.