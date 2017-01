Groeispurt voor nieuwe Audi A1

Stokoud is de Audi A1, die begin 2010 werd geïntroduceerd. En dan te bedenken dat 'ie is gebaseerd op de nog oudere Volkswagen Polo. Een opvolger is zodoende meer dan welkom en hier het bewijs dat die onderweg is. 2018 moet het jaar worden van de nieuwe A1, die zichtbaar zal groeien ten opzichte van zijn voorganger.Naast grotere buitenmaten zal de koets weinig tot geen verrassingen kennen. Deze spyshots bevestigen dat. Audi blijft vasthouden aan haar vertrouwde designtaal en daar waarop nodig de evolutie loslaten.Binnenin de nieuwe A1 daarentegen zou wel eens een voorzichtige revolutie plaats kunnen gaan vinden. Niet zozeer voor Audi-begrippen, maar voor het compacte model an sich. Zo verwachten wij het dashboard van de Q2 terug te gaan zien, dat qua materiaalgebruik, afwerking en features op een veel hoger niveau staat dan dat van de huidige generatie. Die laatste stelde daarin eigenlijk altijd ietwat teleur.Overigens is het nog maar de vraag of de 3-deurs uitvoering terugkeert. De 5-deurs A1 geniet namelijk – sinds de introductie in 2012 – de absolute voorkeur van het koperspubliek. Op de terugkeer van een supersnelle S1 kun je dan wel weer rekenen.