Gefacelifte Fiat 500L is een nachtbraker

Even was de Fiat 500L in 2012 het gesprek van de dag en zag je hem nadien regelmatig opduiken in het dagelijkse verkeer. Daarna werd het stil, om een jaar later weer in de aandacht te komen. Vanwege de introductie van de 500L Living , de XXL-variant die niet heeft kunnen voorkomen dat de opgeblazen 500 al snel weer in de vergetelheid raakte. Een facelift moet het tij definitief doen keren.De kans dat de Fiat 500L alsnog een kaskraker wordt is gering. dat klinkt onaardig, maar zozeer is het niet bedoeling. Deze harde leer trekken we gewoon uit het verleden. Want niet alleen heeft de facelift waarschijnlijk te weinig om het lijf om het tij te doen keren, ook geldt veelal dat wie voor een dubbeltje geboren is, nooit een kwartje wordt. Aan de vernieuwde 500 veranderde Fiat weliswaar ook weinig, echter dat kleine weet niet beter dan dat het omringd wordt door hordes fans. Bij de 500L (Living) ligt dat anders. Anderzijds, zeg nooit nooit.