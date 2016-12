Matzwart staat de Mercedes-AMG GT C uitermate goed

Je zou denken dat enkel een krachtigere of juist terug getunede ECU-chip afdoende is om het gamma van de AMG GT tegen minimale kosten met nog een variant uit te breiden. Maar zo simpel ligt het niet bij Mercedes. Ook de AMG GT C wordt eerst grondig getest voordat hij officieel aan de wereld wordt voorgesteld en vermarkt, ook al is de techniek onderhuids voor 99% gelijk aan de reeds verkrijgbare AMG S. En geeft ze daar in Affalterbach eens ongelijk. Dit betekent immers extra meters in een van de begeerlijkste supercars van het moment. En snelste Wat de AMG GT C Coupé zal kunnen is eigenlijk al bekend. Je hoeft ervoor maar naar de Roadster-uitvoering te kijken die anderhalve maand geleden werd gepresenteerd. Ook de gesloten C kan rekenen op een 4.0 liter V8-biturbo met 558 pk en 690 Nm, goed voor een flitsende acceleratie die ruim onder de 4 seconden duikt en een top haalt van ver over de 300 km/h. Verwacht dus eigenlijk het R-topmodel zonder die bedenkelijke achtervleugel