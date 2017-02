Hier rijdt de nieuwe Volkswagen Polo

Update 8 februari 2017 – De onlangs onthulde Seat Ibiza gezien? Gloednieuw is 'ie, al zou je dat op basis van de buitenkant niet direct menen. Volkswagen is van nature nog conservatiever dan haar Spaanse zuster, dus kun je nagaan hoe de nieuwe Polo waarschijnlijk wordt. Wij hebben wel een idee en onze vaste illustrator is daarmee aan de haal gegaan voor een digitale preview.Begin 2009 zag de huidige Polo het levenslicht, en het model heeft al die jaren slechts één facelift nodig gehad om onveranderd populair te blijven. Dit in tegenstelling tot zijn Spaanse evenknie, de Seat Ibiza . Ook daarvan zit een gloednieuwe generatie in het vat. Beide auto's kun je in de loop van 2017 verwachten, hetzij de Polo wat later.Naar verluidt trekt Volkswagen het doek van de nieuwe Polo op de IAA Frankfurt in september van dit jaar. En die zal groter en daardoor – hopelijk –ruimer zijn dan zijn voorganger. Maar ook vooruitstrevender. Op dat laatste vlak heeft Volkswagen immers een fikse inhaalslag gemaakt. Met features als een volledig digitaal instrumentarium, gesture control (via handgebaren allerlei functies bedienen) en Park Assist 3.0 zijn de Passat en met name Golf behoorlijk innovatief. We zouden niet raar opkijken dat de nieuwe Polo hiermee (ook) gaat uitpakken. Zo ja, dan zou dat uniek zijn voor een B-segmenter.Een vraag die ook gerust alvast gesteld kan worden, is of de Polo straks nog wel verkrijgbaar is met viercilinders. Driecilinders hebben een opmars gemaakt de laatste jaren, en zonder enige moeite persen autofabrikanten hieruit vermogens tot 150 pk. Ook bij de reeds verkochte 1.0 TSI moet dat lukken, dus waarom nog een vierpitter? Eigenlijk enkel bij de Polo GTI is dat nog noodzaak, want 200 pk uit een motor ter grootte van een pak melk trekken is allicht iets teveel van het goede.