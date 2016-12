Dik: Mercedes-AMG GLC 63

Met de Mercedes-AMG GLC 43 hebben we al uitgebreid kennis kunnen maken. Goed voor 367 pk uit een geblazen V6 is deze versie en binnen de 5 seconden zit je ermee op 100 km/h. Puike prestaties, maar er zijn altijd mensen die meer willen. En daarvoor is er binnenkort de '63'-uitvoering. Met dubbel geblazen V8!Een dikke achtcilinder in een relatief compacte SUV, dat maak je überhaupt niet vaak mee. Maar Mercedes-AMG doet het gewoon. Omdat het kan.Het welbekende, vier liter grote AMG-blok zal het naar verwachting schoppen tot 476 pk, even hoog als in de C 63 AMG. In de S-uitvoering levert de motor zelfs 510 pk, maar of Mercedes deze motorversie ook gaat aanbieden in de GLC is niet 100% zeker. Enerzijds moet de hiërarchie binnen het modellenprogramma van Das Haus natuurlijk niet in het gedrang komen. Anderzijds, de GLC is qua carrosserievorm zo anders dan de C-klasse, dus waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?De Mercedes-AMG GLC 63 debuteert mogelijk op de Detroit Motor Show, begin januari. Tegen het naderen van de lente volgt dan de dealerintroductie.