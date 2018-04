TAG Heuer Monaco staat stijf van carbon

TAG Heuer is een Zwitsers horlogemerk dat maar wat graag naar de hand (lees: pols) van de petrolhead dingt. Met de Carrera, de Monza, alsook de Formule One. Maar de meest begeerde TAG Heuer onder autoliefhebbers is toch wel de iconische Monaco. Voorzien van blauwe wijzerplaat graag, met dank aan Steve 'Mr Cool' McQueen. Al mag de nieuwste – gehuld in carbon – er ook zijn.

TAG Heuer presenteerde de nieuwe Monaco tijdens Baselworld, een van de belangrijkste horlogebeurzen ter wereld. Officieel luistert het horloge met z'n overbekende vierkante behuizing naar de naam TAG Heuer Monaco Bamford. Dit omdat het Bamford Watch Department strikt genomen verantwoordelijk gehouden mag worden voor bijzondere kast in carbon en diverse andere fijnzinnige details, zoals de sterk illuminerende chronografen en wijzers.Niet zo gecharmeerd van hemelsblauw? Dan heb je pech. Bij de TAG Heuer Monaco Bamford kan niet afgeweken worden van het samengestelde design. Dit in tegenstelling tot de 'gewone' Monaco en tal van andere horloges in het portfolio van Bamford. Bamford is namelijk een bedrijf dat in korte tijd naam heeft gemaakt als een van dé 'tuners' binnen de horloge-industrie. De personalisatiemogelijken die het biedt gaan ver, heel ver.Een TAG Heuer Monaco (op de wijzerplaat zonder TAG, want die was nog niet in beeld toen McQueen het horloge legendarisch maakte in de film Le Mans , uitgebracht in 1971) om de pols heb je al voor zo'n 4.000 euro. De carbonversie van Bamford daarentegen kost bijna het dubbele. Maar dan heb je absoluut iets exclusiefs want er worden er maar 500 van gemaakt.