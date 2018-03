Nieuwste polsklok van Nomos heet Autobahn

Horloges zijn er in ontelbare soorten en maten. Ga je echter klokkijken bij de duurdere merken uit Duitsland, zeker uit het nabij Dresden gelegen Glashütte, dan ben je vrijwel verzekerd van topkwaliteit, verpakt in een ingetogen design. Potsierlijke kasten of bezels, een overdaad aan informatie en glimmende polsbanden laten de Duitsers liever aan andere toegewijde horlogelanden over. Nomos moet er in elk geval niets van hebben. Ook hun nieuwe Autobahn niet, en dat terwijl horloges die specifiek ontwikkeld en ontworpen zijn voor petrolheads in de regel nogal een drukke bedoening zijn. Automannen houden nu eenmaal van metertjes Opvallend genoeg komt de Nomos Autobahn voort uit een samenwerking met het eveneens Duitse Werken Aisslinger, een meubelmaker nota bene. De kracht van dit horloge schuilt in de vertrouwde subtiliteit van Nomos. Dat de wijzerplaten niet vlak zijn bijvoorbeeld, maar schotelvormig. En hoe de lumen zijn aangebracht, alsook de rustige kleurstelling. Zelfs de kast is bescheiden met een diameter van slechts 41 millimeter. Kortom, je hoeft niet te vrezen dat dit horloge uit de toon valt om je pols.En onderhuids? Daar gaat Nomos' eigen automotische uurwerk schuil, de Neomatik DUW 6101 en heeft een gangreserve van 42 uur. De polsband is niet van leder noch van metaal, maar textiel. Veel meer informatie dan de tijd (al draagt niemand daar een tophorloge voor) valt er niet af te lezen. Er is een aparte secondevindicatie en een datumweergave,. Oftewel, de Nomos Glashütte Autobahn behoort zonder meer tot de meest ingetogen horloges voor autoliefhebbers. Maar dan kan je er wel bij echt iedere gelegenheid mee voor de dag komen. Kostenplaatje? Rond € 4.000,-.