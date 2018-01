Architect weet hoe petrolheads hun droomgarage willen

Gerben Witten 3 januari 2018 Een eigen onderkomen voor je ganse, gekoesterde autocollectie; welke petrolhead droomt hier niet van? Hier een prachtig staaltje van een Portugese architect.

In de meeste garages kun je welhaast geen been trekken, laat staan een auto parkeren. Soms omdat ze simpelweg te bekrompen zijn, maar meestal omdat door de opgestapelde rommel de deuren niet meer geopend kunnen worden. Designer Paul Martins uit het Portugese Agueda, een stadje befaamd om haar paraplufestival dat dan als een deken boven het centrum hangt, ziet zulke taferelen met lederogen aan. Niet in de laatste plaats omdat hij een fervente motorsportliefhebber is en je weet: de betere pitboxen zijn tot in extreme geordend en schoon.



Martins houdt van dat laatste en dat zie je terug in al z'n architectonische ontwerpen. Zo ook deze droomgarage voor minimaal vier bolides en eventueel nog wat ander vermaak op wielen. Maar bij sterke voorkeur ook niet veel meer dan dat als het aan Martins ligt. Minimalisme is hier het toverwoord. Stijvol.