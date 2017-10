Jamie Oliver kiest voor LaRo Disco met ingebouwde keuken

Wielen die boter karnen, een slow-cooker onder de motorkap en een broodrooster in de centrale console; de Land Rover Discovery voor Jamie Oliver heeft het allemaal. Zelfs aan een barbecue, ijsmachine en een heuse dispenser voor olijfolie is gedacht. En er is nog meer. Want wat te denken van een pastamaker, een bakplaat op gas en een uitschuifbare eet- en werktafel achterin compleet met televisie. In de achterruiten zijn zelfs een kruidentuintje en een kruidenrek gerealiseerd. Smakelijk toch?!Het idee voor een mobiele keuken – in een stijlvol verpakking – komt van Jamie Oliver zelf. En de topkok benaderde Special Vehicle Operations (SVO) om dit te realiseren. Niet in de laatste plaats omdat Land Rover naar eigen zeggen het favoriete automerk is van Oliver.Meer zien van deze bijzondere Discovery? De bouw ervan en het koken ermee zijn te zien in een driedelige videoregistratie op Jamie's Food Tube-kanaal. De eerste aflevering gaat vandaag live om 18.00 uur. Klik hier om die te bekijken.