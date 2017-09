Wist je dat: Playboy begon ooit als automerk

Jordy Stuivenberg 29 september 2017 Playboy werd vooral bekend als magazine, maar weet jij waar de oorsprong van de naam ligt? Juist: in de auto-industrie, want het begon allemaal met The Playboy Automobile Company in 1947.

Playboy-icoon en hoofdredacteur Hugh Hefner overleed eerder deze week op 91-jarige leeftijd. We kennen hem misschien niet als een groot autofanaat, maar in zijn leven reed hij toch regelmatig in de mooiste auto's. Wat veel mensen niet weten is dat hij zijn inspiratie voor Playboy opdeed in de autowereld, waar een failliete fabrikant onder dezelfde naam actief was.



The Playboy Automobile Company

We hebben het over The Playboy Automobile Company, een fabrikant die in 1947 werd opgericht in New York. Het werd geen 'grote', zoals Ford dat wel werd, want in 1951 ging het bedrijf alweer failliet. Het bleef bij 97 auto's, waaronder de kleine Continental. Het magazine dat volgde was alles behalve klein.



1953

Playboy Magazine werd opgericht in 1953. Volgens de overlevering kwam Hefner in contact met een oud-medewerker van The Playboy Automobile Company en was het deze medewerker die hem voorstelde deze naam te gebruiken. In 1964 volgde een hernieuwde link met de auto-industrie: de Playmate of the Year mocht vanaf dat jaar een prachtige auto mee naar huis nemen.



Van Lambo tot Mustang

In de loop der jaren passeerden verschillende auto's de revue, waaronder een Lamborghini Countach Roadster kit car, een Eagle Talon en een Ford Mustang. Eugena Washington won de titel in 2016 en kreeg een Fiat 124 Spider cadeau, op zich geen verkeerde auto om door het zonnige Californië te toeren.



Mercedes 600 Pullman

Ook Hefner zelf beschikte over een interessante auto-verzameling, met de Mercedes 600 Pullman als bekendste voorbeeld. Verder reed hij regelmatig in een Maserati Ghibli, Mercedes 300 SL of ander exotisch speelgoed.