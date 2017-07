Pirelli Tecnorib 1900: bloedsnelle speedboat

Als het over Pirelli gaat, dan komt dat vaak door de Formule 1-banden. Of de jaarlijkse kalender natuurlijk... Maar de Italianen kunnen meer!

Pirelli werkt samen met Tecnorib aan een nieuwe speedboat. Dat is niet voor het eerst: de twee bedrijven werkten al twee keer eerder samen. De derde variant is verreweg de grootste en sterkste tot nu toe. Het vermogen wordt geleverd door twee 800 pk sterke MAN-motoren, dus dat zegt eigenlijk al genoeg.



Behoorlijke topsnelheid

De boot zit vol interessante features. Zo zijn de tubes voorzien van een bandenpatroon en is het dak gemaakt van koolstofvezel, zodat meteen duidelijk is dat Pirelli staat voor sportiviteit. De Pirelli-boot haalt op open water liefst 85 kilometer per uur, maar als je het rustiger aan doet kun je aan boord ook slapen of badderen in een van de twee badkamers.



Relaxen

Daar blijft het niet bij: als je even wilt relaxen kun je neerploffen in je varende woonkamer, vol luxueuze meubels. Je hoeft er dus niet bang voor te zijn dat je aan boord ook maar iets tekort komt. Wil je 'm zien, let dan goed op, want het zou zomaar kunnen dat-ie zijn opwachting maakt tijdens het Cannes Yachting Festival.