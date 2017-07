Tuning voor 'trapauto's', het bestaat echt!

Een kinderhand is snel gevuld, zegt men. Ammehoela! Tegenwoordig klagen ouders steen en been dat ze maar wat diep in de buidel moeten tasten willen ze hun kroost zoet houden. En het is allemaal de schuld van bedrijfjes als Kidstance, dat zich – jawel – bezighoudt met het tunen van (elektrische) kinderauto's.

Je kan voor je nageslacht allerlei leuke vierwielers kopen. Met ouderwetse pedaalkracht of voorzien van moderne elektrische aandrijving. Van bijna alle grote merken vind je gekrompen replica's. Er zijn zelfs kinderauto's die voorzien kunnen worden van een heuse geluidsinstallatie. De keuze is echt reuze. Maar een bedrijf dat kinderauto's opkalefatert zoals Novitec en Mansory dat doen bij het echte werk, die komt hard binnen. We worden oud.



Elke kinderfantasie kan werkelijkheid worden

KidStance is gevestigd in het Amerikaanse Fort Lauderdale en tunet zo'n 50 tot 60 kinderauto's per jaar. Brede spatborden, een verlaagde ophanging en andere velgen zijn de meest populaire aanpassingen.



Maar het bedrijfje kan het nog veel gekker maken. Onder meer een instelbare luchtophanging en vleugel- of zogenoemde, tegenovergestelde suïcidedeuren horen tot mogelijkheden. Dit naast de meest bizarre verlichting, spoilers, bekleding, noem het maar op. Eigenlijk alles kan. En het blijkt big business, want de gemiddelde klant laat bij Kidstance zo'n 1.700 dollar achter. Er zijn echter ook ouders die opdracht geven voor tuningprojectjes à 5.000 dollar of zelfs meer. Maar hé, kind blij, jij blij nietwaar?!