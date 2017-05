Autodromo eert meest ingetogen racelegende ooit

Brian, wie?! Zie, daar heb je het al. Velen zullen nog nooit van deze weldegelijk klinkende naam in de racerij hebben gehoord. Dat komt omdat deze inmiddels 80-jarige stuurmeneer nooit te koop heeft gelopen met zijn successen. Terwijl niemand hem dat kwalijk zou (kunnen) nemen. Want wat heeft de Brit, die ondanks zijn gerespecteerde leeftijd nog regelmatig achter het stuur van pijlsnelle bolides is te vinden, een indrukwekkende palmares. Eentje waar menig Formule 1-coureur jaloers op zou moeten zijn, ironisch genoeg de tak van autosport die Redman altijd maar wat saai vond. En dat nota bene in het 'gouden' en tevens gevaarlijkste era van de F1; de jaren '60 en '70. De man had ontegenzeggelijk karakter.Redman was van de, oftewel racers met een meer alledaags uiterlijk of zelfs gebaseerd op straatauto's. Denk nog eventjes terug aan zijn beste jaren en je beseft al gauw dat Redman onvergetelijke momenten beleefd moet hebben tussen en in de meest legendarische bolides allertijden, zoals de Ford GT40, Porsche 917, BMW CSL en diverse Ferrari's. Maar ook in het Formule-racen was hij ongenaakbaar, evenals in de langeafstandsracerij. Kortom, Redman was met recht een virtuoos. Maar relatief weinigen weten dat dus.Dat juist Autodromo een eerbetoon aan Redman komt brengen – zonder diens zelf gekozen bescheidenheid teniet te doen – is niet vreemd. Alle horloges van dit merk ademen automotive en vintage uit. De Prototipo in het bijzonder, dus de keus daarop was snel gevallen. Niet in de laatste plaats omdat dit klassieke ogende horloge van nature het zogeheten panda-design kenmerkt.Een vleugje rood en groen erbij, verwijzend naar de (reserve) Porsche 908/02 waarmee Redman en zijn teamgenoot Jo Siffert op grandioze wijze de Nürburgring 1000 van 1969 op naam wisten te schrijven, en Redman plus fans van deze bijzondere racelegende hadden zich geen mooiere hommage in de vorm van een horloge kunnen wensen. En dat een keer niet tegen een astronomische prijs (775 dollar) maar wel een gelimiteerde oplage van slechts 50 exemplaren. Wanneer is het ook alweer vaderdag?!