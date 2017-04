Dit horloge is deels gemaakt van Porsche 911-schoot

Redactie 21 april 2017 Het ultieme horloge voor de Porsche 911-fanaat is hier. Een deel van de REC 901 bevond zich immers ooit aan boord van een rijdend exemplaar van dat auto-icoon. Bovendien, wie dit horloge koopt heeft in zekere zin een 'Elfer' gered van een enkeltje naar de eeuwige jachtvelden.

De 901 betreft een kickstarterproject, maar REC zelf is niet nieuw. De twee Deense ondernemers met een voorliefde voor auto's, in het bijzonder van het klassieke, iconische soort, die het horlogemerk oprichtten brachten eerder al twee horloges uit. De een met een vette knipoog naar de oer-Mini, de ander in de geest van de Ford Mustang van weleer. Net als de 901 hebben alle horloges van REC gemeen dat ze deels vervaardigd worden uit gerecyclede onderdelen van de auto's waarop ze geïnspireerd zijn.



Wat niet weet, wat niet deert

Het gegeven dat er aan boord van de REC 901 daadwerkelijk een stuk Porsche 911 schuilt klinkt geweldig. Toch, om volstrekt eerlijk te zijn, betreft het slechts een snipper. In een klassieke 911 zit namelijk veel staal verwerkt wat in hergebruikte gedaante niet comfortabel op de huid draagt. En laat dat nu een essentiële eigenschap zijn voor een horloge. Zodoende is enkel de wijzerplaat vervaardigd uit een echt stuk Porsche. De rest van de REC 901 bestaat uit gloednieuw gefabriceerde materialen. Maar hé, wat een ander niet weet, wat een ander niet deert. Laat dit de pret dus vooral niet drukken.



Elke REC 901 z'n eigen verhaal

Een deel van de pret zit 'm bovendien in de exclusiviteit van het horloge en het feit dat elke REC 901 zijn eigen Porsche-verhaal kent. Die krijg je erbij bij aanschaf aan de had van een boekje, maar vind je ook terug op het horloge zelf. Middels een chassisnummer overeenkomstig met dat van de 911 waarvan de onderdelen zijn ontleend en de achterzijde van de kast gegoten in de fameuze Fuchs-velg van oudere Elfjes.



Kosten van dit moois om de pols? De REC 901 komt in drie uitvoeringen en heeft een richtprijs van 1.000 euro. In september is de lancering.