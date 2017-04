Wat als de Porsche 918 een motorfiets zou zijn?

Bijverdienen met motorfietsen is niet nieuw onder autofabrikanten, maar momenteel wel erg hip. Die mode brak vooral door toen Audi Ducati inlijfde en Mercedes-AMG daarop anticipeerde met het zorgdragen voor MV Agusta. BMW, Honda en Suzuki weten dit al veel langer. Ook Lotus heeft er al eens aan gesnuffeld terwijl je dit allicht eerder had verwacht van Porsche. Wij wel tenminste, omdat het op een onverklaarbare manier wel bij de Zuffenhausers past. Niet in de laatste plaats omdat het al eerder een motor ontwikkelde voor Harley-Davidson. Aan het begin van dit millennium, met de V-Rod als resultaat.Misschien dat dankzij Bahri Porsche alsnog overstag gaat. De 618 heeft ons in elk geval al overtuigd. Wat een vette machine! De Spaanse designer liet zich daarvoor inspireren door de 911 Turbo, 917, 919 en – overduidelijk – de 918 Spyder.Voor een ultrasterk en -stijf frame zit Bahri te denken aan magnesium als materiaal. Maar de 'tank' die eigenlijk een speciale opbergruimte is voor de bijpassende helm is toch vooral een heel gave vondst.Waar de benzine dan moet? Die hoeft nergens, want de Porsche 618 is elektrisch aangedreven. Niet voor bobbers en Porsche-adepten dus die er graag ook audiovisueel aantrekkelijk de vrijheid opzoeken.