Deze Ford is echt slaapverwekkend

Fords staan te boek als auto's met een bovengemiddeld opwindend rijgedrag. Maar dat kan allesbehalve gezegd worden van deze Ford. En dat is juist fijn.

Chronisch slaaptekort, het is de nachtmerrie van iedere (kersverse) papa en mama. Onderzoek toont aan dat ouders tijdens het eerste levensjaar van hun kleine spruit iets meer dan vijf uur per slaap per nacht kunnen verwachten. Dit betekent dat zij in die periode 44 dagen aan welkome slaap missen.



En de pasgeborene? Die kan zijn of haar geluk niet op. Logisch, de wereld ligt immers aan diens voetjes en het tekort aan slaap haal 'ie gewoon in wanneer de zin daarnaar is. Veelal is dat tijdens een ritje in de auto, zo leert de ervaring. Maar ja, papa en mama schieten hier qua slaap niets mee op. Maar daar heeft Ford nu iets op gevonden: een wiegje annex kinderbedje dat de beweging, het motorgeluid en zelfs de straatverlichting kan simuleren. Zaken die kalmerend werken op baby's.



Bediening via smartphone

De zogenoemde Ford Max Motor Dreams werkt aan de hand van een smartphone-applicatie. Dit maakt het mogelijk de troostende beweging, het licht en het geluid van een bepaalde autorit op te nemen en te reproduceren. Kortom, de droom van elke jonge ouder. Helaas is het kinderbedje slechts een prototype. Afhankelijk van de reacties en de animo overweegt Ford echter de bijzondere wieg in productie te nemen.