Deze exotische Bugatti is wel 'betaalbaar'

Oké, in plaats van 1.500 trappende paarden opgezweept door 16 cilinders en vier turbo's moet je je eigen spierkracht aanspreken om vaart te maken, maar je rolt wel degelijk op een echte Bugatti. En als je maar hard genoeg trapt, wapperen je haren heftiger in de wind dan wanneer je achter het stuur van een Chiron zit. Bovendien is deze Bugatti Bike een koopje vergeleken met die hypercar. Voor 'slechts' 39.000 euro is 'ie de jouwe. Daar koopt je als Veyron-eigenaar niet meer dan een set vers rubber voor.Een beetje fiets heb je normaliter voor duizend euro. Waarom de Bugatti Bike dan zo nodig een veelvoud daarvan moet kosten? Allereerst natuurlijk vanwege de (beladen) merknaam, maar ook omdat de fiets niet meer weegt dan 5 kilogram. Liefst 95% van de Bugatti Bike is opgetrokken uit carbon. Zou bijvoorbeeld Gazelle zo'n stunt uithalen, dan gaat dat fietsmerk het ook niet meer redden met die geijkte duizend euro. Bij lange na niet.Nog een dingetje dat de prijs stuwt: de Bugatti-fiets, die gemaakt wordt door Kussmaul in Duitsland, kent een schamele oplage van 667 exemplaren. Exclusiviteit gegarandeerd dus!